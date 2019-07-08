Грузчикам Шереметьева могут повысить зарплату до 200 тысяч рублей
Издание «Ведомости» рассказало о том, что грузчикам якобы повысили зарплату до 200 тысяч рублей.
Тем не менее таким образом проблемы с багажом решены не были, а пассажиры, как и раньше, ждут выдачи чемоданов часами.
Известно, что в сутки обрабатывается по две тысячи единиц багажа. Чтобы избавиться от распространенной в последнее время проблемы, Шереметьево примет на работу еще 400 грузчиков.
«Ведомости» рассказали, что ранее работники получали около 45 тысяч в месяц. Действительно ли зарплата будет увеличена до 200 тысяч — неизвестно.
Напомним, что 30 июня в терминале D столичного аэропорта Шереметьево пассажиры не могли получить свои вещи почти два часа. Сообщается, что произошло это по причине опоздания рейсов, сообщает «Москва24».
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