Улучшение ситуации с выдачей багажа в Шереметьево произойдет в августе
Проблему выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево, как стало известно, стабилизируют в августе.
Срок, когда ситуация будет налажена, назван Министерством транспорта Российской Федерации, пишет агентство городских новостей «Москва».
— Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации - до 15 августа, — заявили представители Минтранса.
Уточняется, что до 10 июля московский аэропорт поработает и представит утвержденный план мероприятий, нужных для стабилизации ситуации с багажом.
Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая.
29 и 30 июня вновь происходили сбои в работе багажной ленты Шереметьево. Она заработала в штатном режиме после получасовой неисправности.
Продолжается работа по перераспределению слотов для авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Шереметьево.
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