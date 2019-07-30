Диетолог рассказала, какие консервы самые опасные

— Рост производства наблюдается уже несколько лет подряд, — рассказал «Вечерней Москве» президент Национального союза производителей овощей Анатолий Куценко.

В 2014–2018 годах, по данным агентства BusinesStat, производство овощных консервов в России увеличилось на 36 процентов. Каждый год мы производим почти 800 тысяч тонн.

— Наибольший рост — на 22 процента — мы видели в 2015 году, — рассказывает маркетолог Игорь Крутицкий. — Тогда, во-первых, резко упал курс рубля, а во-вторых, с рынка ушли производители с Украины и из Молдавии. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию консервов из этих стран, потому что этикетки не соответствовали внутреннему содержанию банок.

Диетолог Анна Кудрявцева считает, что эта ситуация — к лучшему.

— Давно доказано, что лучше всего усваиваются продукты, выращенные в местности, где ты живешь, — пояснила эксперт. — Дело в том, что ферменты, которые вырабатывает организм для переваривания пищи, как раз на эти продукты и рассчитаны.

Наибольшая доля овощных консервов, производимых в России, приходится на горох и фасоль: примерно 20,8 процента всей продукции.

— Польза бобовых для здоровья заключается в том, что они содержат много белка, углеводов, огромное количество клетчатки, витамины С, РР и группы В, провитамин А, железо, калий, кальций, фосфор, серу и даже молибден. Последний способен нейтрализовать опасные консерванты, которые сейчас есть практически в любом промышленно произведенном продукте и так распространены в современную эпоху фастфуда, — пояснила Анна Кудрявцева.

На втором по объемам производства месте — томатные консервы: 18,7 процента от всех произведенных консервов. Третье место — сладкая кукуруза (13,1 процента), четвертое — огурцы (10,0 процента). А вот на грибные консервы в 2014–2018 годах в среднем приходилось 0,4 процента от общего объема.

— Грибы, во-первых, трудно выращивать промышленным способом. А во-вторых, люди привыкли собирать и засаливать их самостоятельно. Ведь это не горох, фасоль и кукуруза, — пояснила Анна Кудрявцева. — При этом надо понимать, что грибные консервы — один из самых опасных видов «запасов». Отравиться грибами проще всего, и я бы, например, не советовала давать грибные консервы детям.

Что же касается всех остальных видов, то, по мнению диетолога, есть овощи, пусть и маринованные, можно. Главное — не переусердствовать.

— Некоторые овощи — например, баклажаны и кабачки — обжаривают в растительном масле, чтобы получить закусочные консервы. При обжарке овощи впитывают масло, теряют часть влаги, приобретают специфический приятный вкус, — пояснила эксперт. — При этом калорийность продукта серьезно вырастает. Поэтому при покупке всегда смотрите на этикетку.

Что же касается маринованных огурцов и помидоров, то их лучше есть не чаще раза в неделю — они очень острые.

СПРАВКА

По оценкам агентства BusinesStat, в 2019–2023 годах выпуск овощных консервов в России будет ежегодно расти темпами 4–5,1 процента в год. В 2023 году он достигнет 985,7 тысячи тонн, что превысит значение 2018 года на 24,5 процента. Таким образом, рынок овощных консервов в России считается одним из самых перспективных.

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