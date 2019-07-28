Ученые рассказали о полезных свойствах огурца

Принято считать, что огурец является «заменителем воды», так как состоит из жидкости на 99 процентов. Тем не менее существуют и другие свойства данного продукта, о которых рассказано не так уж и много.

Несмотря на то что в огурцах очень небольшой витаминный состав, они приносят большую пользу организму. Одним из таких свойств является то, что овощ служит заменителем аспирина. Содержащаяся в нем жидкость способствует щелочным реакциям, будучи идеально воспринимаемой внутренней средой организма. Это позволяет снизить повышенную кислотность.

Кроме того, огурец дает чувство насыщения. Диета из огурцов позволяет ослабить такой процесс, как саркопень — потеря мышечной массы, типичный признак старения организма. Также овощ позволяет снизить старение костей, уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

Овощ оказывает противовоспалительное действие и содержит большое количество полезных антиоксидантов, таких как тритерпен, линган и флавиниды.

При составлении рациона, в котором присутствуют огурцы, следует помнить о его энергетической ценности. В овоще содержится всего один процент жиров и белков, передает Medikforum.

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