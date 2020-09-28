Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Горячая линия по вопросам включения отопления заработала в столице. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

— ПАО «МОЭК» 28 сентября 2020 года приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома столицы. Для информирования москвичей по теме включения отопления в городе открыта горячая линия: 8 (800) 100-23-29, — отметили в публикации.

Как уточняется, специалисты будут принимать звонки круглосуточно. В компании добавили, что подача тепла будет проводиться поэтапно, в данном процессе важно соблюдать температурный и гидравлический режим. Во всех домах включат отопление в течение пяти дней, говорится на официальном сайте компании.

Если горожане обнаружат горячую воду, которая вытекает на поверхность батарей, или будут жаловаться на сильное парение, им стоит позвонить по телефону 8 (495) 539-59-59 или сообщить о своей проблеме на сайте «МОЭК Онлайн».

Ранее стало известно, что пуск тепла в жилые дома начался в столице. Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, отопление должны включить в 34 тысячах столичных домов.

Читайте также: Сергей Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона в Москве