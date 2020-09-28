Многофункциональный технопарк появится в Братееве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Россия, Москва, Братеевская улица, 18к5 Карта всех событий

В столичном районе Братеево запланировано строительство многофункционального технопарка. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, участок под строительство технопарка выставят на торги. Общая площадь здания составит 50 375 квадратных метров. Для удобства сотрудников и посетителей предполагается размещение многоуровневого паркинга.

Планируется, что новый технопарк появится по адресу Проектируемый проезд, № 5431, улица Братеевская, напротив владения 18, корпус 5. Здесь будет создано примерно 500 рабочих мест.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, технопарки являются ключевыми точками роста технологического предпринимательства в городе. Объем инвестиций в развитие инфраструктуры данных площадок составил свыше 13 миллиардов рублей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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