Депутат Мосгордумы Андрей Титов оценил работу городской программы тестирования инноваций

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичная программа тестирования инноваций позволяет апробировать любую продукцию. Об этом в беседе с журналистами агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Андрей Титов.

— В Москве последовательно создается целая система для новаторских разработок, где предприниматель с рабочей идеей может получить заемные средства на ее реализацию, найти на льготных условиях помещение, создать опытный образец, апробировать его и запустить производство. При этом очень важно, что он понимает: он такой не один, есть и конкуренция, и единомышленники, есть среда, в которой можно расти и развиваться. Это продуктивный путь, который позволит России, Москве быть на передовой науки и технологии, — сказал Андрей Титов.

Депутат добавил, что агентство инноваций Москвы запустило программу пилотного тестирования в мае 2020 года.

— Всего к городской системе тестирования инноваций уже присоединились более 200 технологических компаний. Они имеют возможность апробировать свои разработки более чем на 80 столичных площадках. Сейчас к системе подключился технополис «Москва», и это даст большие возможности для испытаний широкого спектра продукции — от промышленного оборудования, высокоточной оптики, информационных решений и многого другого, — отметил Андрей Титов.

Тестирование продукции можно провести на любой из пяти площадок особой экономической зоны: «Алабушево», «Микрон», «Ангстрем», МИЭТ и на площадке в Печатниках. Их общая площадь — свыше 200 гектаров, здесь уже созданы возможности для испытаний опытных образцов самого различного профиля, которыми могут воспользоваться как резиденты ОЭЗ, так и обычные московские компании. Специалисты особой экономической зоны помогают компаниям выявлять недостатки разработки и составляют рекомендации.

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