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Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Евгения Звощик

Экономика

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,2 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:28 по московскому времени в понедельник, 28 сентября.

Таким образом курс европейской валюты достиг отметки в 92,02 рубля. В последний раз евро поднимался выше 92 рублей в январе 2016 года.

Ранее американский экономист предсказал резкое падение доллара.

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