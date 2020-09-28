Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,2 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:28 по московскому времени в понедельник, 28 сентября.

Таким образом курс европейской валюты достиг отметки в 92,02 рубля. В последний раз евро поднимался выше 92 рублей в январе 2016 года.

Ранее американский экономист предсказал резкое падение доллара.

Читайте также: Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля