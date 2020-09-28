Порядок работы пунктов приема ставок букмекерских контор изменят в Москве

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Порядок работы пунктов приема ставок букмекерских контор изменят в столице с 30 сентября. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в правительстве Москвы.

Уточняется, что организации начнут принимать ставки на официальные спортивные соревнования, соревнования, которые организуют общероссийские спортивные федерации, международные организации, профессиональные спортивные лиги, иностранные федерации, лиги и советы.

— С 30 сентября 2020 года вводится запрет на использование в пунктах приема ставок букмекерских контор любого оборудования или программного обеспечения, позволяющего преобразовывать данные и информацию о спортивных событиях в визуальные образы, которые используются в казино и залах игровых автоматов, — отметили в сообщении мэрии.

Граждане, которые обнаружат, что в букмекерских конторах проводятся азартные игры, могут сообщить об этом в полицию или в Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Кроме того, сведения об организации азартных игр можно оставить анонимно, позвонив по телефону +7 (495) 957-04-14. Для этого достаточно указать адрес, по которому проводятся запрещенные мероприятия, информация будет передана правоохранителям, говорится на официальном портале мэра столицы.

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