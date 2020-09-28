Стартовые матчи сезона Евролиги пройдут с неполным числом зрителей

Фото: twitter.com/cskabasket

Начало сезона-2020/21 баскетбольной Евролиги пройдет с ограниченным числом участников, сотрудников и болельщиков клубов ввиду пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что ограничения будут зависеть от национальных или местных рекомендаций по охране здоровья, которые клубы Евролиги будут обязаны исполнять, чтобы «обеспечить безопасные условия, необходимые для победы над коронавирусом».

В начале регулярного чемпионата 11 из 18 клубов играют при пустых трибунах, в их число вошли «Реал», «Барселона», «Баскония», «Альба» и «Бавария», «Олимпиакос» и «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» и «Фенербахче», «Маккаби» и «Црвена звезда».

Новый сезон Евролиги начнется 1 октября.

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