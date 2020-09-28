СК организовал проверку по факту обнаружения черепа человека в Подмосковье
Правоохранители организовали проверку по факту обнаружения в Московской области черепа человека. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
— 27 сентября 2020 года в двух километрах от СНТ «Росинка» Шатурского городского округа во время сбора грибов местными жителями обнаружен череп человека. По данному факту организована проверка, — отметила старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий.
Уточняется, что следов повреждения на черепе нет.
В ближайшее время будут проведены судебно-медицинская, криминалистическая и генетическая экспертизы. Следователи установят личность погибшего.
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