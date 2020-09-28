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Незаконную летнюю веранду кафе демонтировали на территории ВДНХ
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Незаконную летнюю веранду кафе демонтировали на территории ВДНХ

Юлия Захарова

Город

Летняя веранда, которую незаконно пристроили к кафе на северо-востоке столицы, снесена. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.

— Летняя веранда при стационарном кафе была возведена на особо охраняемой природной территории ВДНХ в парке «Останкино», — отметил глава ведомства Владислав Овчинский.

Он пояснил, что пристройку не включали в схему размещения, которую утверждал столичный комитет по туризму.

Уточняется, что демонтаж объекта площадью порядка 200 квадратных метров провел собственник, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что горожанин демонтировал веранду на кровле дома по требованию Мосжилинспекции.

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ВДНХдемонтаж объектовлетняя веранда
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