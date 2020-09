Фото: eurekalert.org / American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Древняя галактика найдена в созвездии Девы

28 сентября 18:24 Наука

Астрономы открыли в созвездии Девы древнюю галактику BOSS-EUVLG1. Сверхмассивная черная дыра в ней «спит», но сама галактика рекордно ярко излучает в ультрафиолетовом диапазоне. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Уточняется, что новые звезды в галактике формируются с большой скоростью. — Это сопоставимо с тем, как быстро звезды вспыхивают в самых ярких инфракрасных галактиках. Однако в случае с BOSS-EUVLG1 мы увидели и их ультрафиолетовое свечение, так как в ней пока почти полностью нет пыли, — рассказал сотрудник Канарского института астрофизики Исмаэль Перес-Фоурнон. Эксперты уверены, что в центре всех галактик мироздания находится одна или несколько черных дыр. Многие такие объекты ученые называют квазарами. Они постоянно притягивают и поглощают материю, выталкивая ее часть в виде горячих и ярких выбросов материи, передает ТАСС. Однако существуют галактики, где черная дыра находится в «спячке». Поэтому они бывают не видны для телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий. Целью проекта BOSS-EUVLG является исследование самых ярких объектов, существующих в первые эпохи существования Вселенной. Ученые надеются, что анализ свойств таких галактик может помочь понять, как распределялась материя по мирозданию в первые эпохи после Большого взрыва. По мнению Переса-Фоурнона, объект является первой стадией формирования крупных галактик, которые бывают скрыты от людей плотным коконом из пыли и газа. Поэтому их заметить могут только микроволновые и инфракрасные телескопы. Ученые утверждают, что данная фаза в их существовании длится недолго — несколько миллионов лет. За это время возникают большие количества пыли, скрывающие подобные галактики от оптических телескопов. Это объяснение тому, что астрономы ранее не находили аналогов BOSS-EUVLG1. Ранее ученые Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ им. М. В. Ломоносова обнаружили в небе уникальный по массе и скорости вращения белый карлик. Читайте также: Астрономы сообщили о возможном превращении гигантской звезды в черную дыру

