Адвокат прокомментировала примирение Бари Алибасова с супругой

Алибасов и Шукшина / Фото: PR Пятый канал

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала решение продюсера Бари Алибасова, который решил не разводиться с женой.

По ее словам, оба супруга приветствуют такое решение.

— Все новости об их отношениях мы узнаем из СМИ. Вместе с тем мы, конечно, отмечаем, что Бари Каримович приезжал к Лидии Николаевне, с днем рождения он ее все-таки поздравил. Отношение его мы приветствуем, но отмечаем, что только после того, как его отказ от иска будет предъявлен в суд, производство по делу будет прекращено, — отметила адвокат.

Она также рассказала, что Федосеева-Шукшина рада такому решению мужа, передает телеканал РЕН ТВ.

— Ее состояние здоровья требует внимания. Я думаю, что решение примириться она воспринимает как подарок, она радуется этому, — уточнила Вербицкая-Линник.

Ранее российский продюсер Бари Алибасов заявил, что у него нет цели разводиться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Эти заявления прозвучали на фоне уже запущенного юридического процесса.

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