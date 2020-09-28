Перехватывающая парковка появилась на месте незаконной стоянки в Москве

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Россия, Москва, 3-я Мытищинская улица Карта всех событий

Перехватывающая парковка появилась на месте незаконно построенной стоянки на северо-востоке столицы. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Парковка расположена на 3-й Мытищинской улице напротив владения 14а. Ее площадь составляет порядка 2,5 тысячи квадратных метров.

— Нелегальные предприниматели без разрешительной документации огородили металлическим забором земельный участок, установили шлагбаум, пост охраны и взимали с автовладельцев плату за стоянку автотранспорта, — отметили в инспекции.

Там пояснили, что после проведения проверки нелегальную стоянку демонтировали, гражданам открыли свободный доступ на участок. В ближайшее время там организуют парковку на 75 машино-мест, что позволит столичным жителям на время оставить автомобиль и пересесть на ближайшие станции метрополитена.

Использование парковки будет платным, однако для ряда граждан предусмотрены льготы, передает агентство городских новостей «Москва».

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