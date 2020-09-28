Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве

Юлия Захарова

Общество

Столичная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя столицы и 34-летнего жителя Московской области. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что фигурантов обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Согласно версии следствия, один из обвиняемых получил сведения о нарушении ветеринарно-санитарных требований маркировки продуктов, экспортируемых в РФ. Товары вернули производителю, их ввоз в Россию запретили.

Фигурант дела воспользовался сведениями в корыстных целях, чтобы похитить деньги производителя. Обвиняемые заверили коммерсанта, что сумма в размере 50 тысяч долларов, которую якобы передадут в Россельхознадзор, поспособствует отмене ограничений на поставку продукции. Однако при получении взятки злоумышленники были задержаны.

Уголовное дело направили в Савеловский районный суд Москвы, обвиняемых поместили под домашний арест.

Читайте также: Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов

уголовное делоМосковская прокуратурамошенничество
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Человек или робот: возможно ли восстание машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мама во всем виновата

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как лжеврачи с лжедипломами калечат людей

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Пятьсот эскимо» в подарок от Путина

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Надевайте маски в магазинах

Олег Сыров
Олег Сыров

Том ям кунг — тайский суп для огнеедов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Цугцванг от Батьки: как Лукашенко переиграл ЕС в интересах Путина

Все мнения
О проекте