Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Столичная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя столицы и 34-летнего жителя Московской области. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что фигурантов обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Согласно версии следствия, один из обвиняемых получил сведения о нарушении ветеринарно-санитарных требований маркировки продуктов, экспортируемых в РФ. Товары вернули производителю, их ввоз в Россию запретили.

Фигурант дела воспользовался сведениями в корыстных целях, чтобы похитить деньги производителя. Обвиняемые заверили коммерсанта, что сумма в размере 50 тысяч долларов, которую якобы передадут в Россельхознадзор, поспособствует отмене ограничений на поставку продукции. Однако при получении взятки злоумышленники были задержаны.

Уголовное дело направили в Савеловский районный суд Москвы, обвиняемых поместили под домашний арест.

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