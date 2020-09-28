Москвичам рассказали историю строительства ЦУМ

Фото: twitter.com/moscow

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Столичным жителям рассказали, как строился Центральный универсальный магазин. Публикация появилась в официальном аккаунте города Москвы в Twitter в понедельник, 28 сентября.

Как отмечается, магазин был открыт в рекордные сроки, на перестройку торгового дома «Мюр и Мерилиз» понадобилось менее трех месяцев. Работы велись круглосуточно, специалистов обеспечили горчим питанием и увеличили им зарплату в два раза.

— Основная часть работ была закончена 21 сентября – через два месяца после постановления о создании ЦУМа. Однако не все организации укладывались в сроки: не успели закончить монтаж световой рекламы, трансформаторной подстанции и радиовещательной сети, — говорится в сообщении.

Но вскоре работы были завершены, магазин открылся и стал очень популярным. Позже там впервые в Москве появились самообслуживание, открытая выкладка товаров и оплата через кассу, установленную на прилавке.#Москва #история #MosRu pic.twitter.com/SqceQGYisF — Москва (@moscow) September 28, 2020

Тем не менее работы завершились, а открывшийся магазин быстро завоевал популярность покупателей. Позднее там ввели систему самообслуживания и открытую выкладку товаров, которые можно было оплатить на кассе.

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