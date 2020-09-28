«Не было бы счастья, но несчастье помогло»: Путин —о развитии внутреннего туризма

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Президент России Владимир Путин рассказал о развитии внутреннего туризма в условиях пандемии. Речь об этом теме шла во время заседания Госсовета РФ в режиме видеоконференции в понедельник, 28 сентября.

Глава государства напомнил, что в стране завершается сезон летних отпусков, который стартовал в этом году только в июле. По его словам, традиционные направления — черноморское побережье Крыма и Краснодарского края — снова приняли миллионы туристов. Путин обратил внимание на то, что в этом году власти уделили особое внимание внутреннему туризму, «в силу известных объективных обстоятельств».

— И, кстати говоря, не было бы счастья, но несчастье помогло, — отметил президент.

Он добавил, что в России удалось «толкнуть внутренний туризм значительным образом», передает РИА Новости.

Напомним, в России была организована распродажа туров с кэшбеком. Она началась в ночь на 21 августа и закончилась ночью 28 августа. Целью программы была поддержка российского туризма после периода пандемии коронавируса. Правительство поддержало программу и выделило 15 миллиардов рублей.

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