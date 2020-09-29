ТЦ и гостиница загорелись в Новосибирске
Крупный пожар произошел в торговом центре и гостинице Новосибирска. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону во вторник, 29 сентября.
Огонь распространился в здании на улице Романова.
— Произошло возгорание в здании гостиницы, к которому рядом пристроено здание магазина мебели и также еще одно административное здание, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
В качестве предварительной причины пожара в МЧС назвали горючие материалы, которые использовали для отделки наружных стен.
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