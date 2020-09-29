ТЦ и гостиница загорелись в Новосибирске

Фото: twitter.com/emercom_press

Крупный пожар произошел в торговом центре и гостинице Новосибирска. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону во вторник, 29 сентября.

Огонь распространился в здании на улице Романова.

— Произошло возгорание в здании гостиницы, к которому рядом пристроено здание магазина мебели и также еще одно административное здание, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В качестве предварительной причины пожара в МЧС назвали горючие материалы, которые использовали для отделки наружных стен.

Читайте также: Шесть человек спасли из горящей квартиры на юго-востоке столицы