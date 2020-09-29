Проверка вакцины от коронавируса центра «Вектор» займет около трех недель

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Государственный научный центр «Вектор» предоставил документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, проверка препарата продлится около трех недель, передает РИА Новости.

— Вакцина производства «Вектор» заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу, — отметил Мурашко во время совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее министр заявил, что прививку от COVID-19 в Москве сделали более 5,5 тысячи человек.

Напомним, в Роспотребнадзоре назвали дату выпуска первой партии вакцины «Вектора». В самом же центре пояснили, что намерены выпустить в гражданский оборот два варианта препарата.

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