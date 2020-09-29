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Сын Михаэля Шумахера впервые примет участие в практике Гран-при «Формулы-1»
Фото: YoutTube.com / Микаэль Шумахер

Сын Михаэля Шумахера впервые примет участие в практике Гран-при «Формулы-1»

Кирилл Николаев

Спорт

Сын известного в прошлом гонщика Михаэля Шумахера Мик Шумахер впервые примет участие в свободной практике Гран-при «Формулы-1». Об этом во вторник, 29 сентября, сообщило издание «Чемпионат».

Мик Шумахер является пилотом академии «Феррари». Он выступает в «Формуле-2» за команду «Према». На Гран-при Айфеля Мик Шумахер во время первой свободной практики заменит в «Альфа Ромео» пилота Антонио Джовинацци. Спортсмен рад, что ему предоставили такой шанс.

— Тот факт, что мое первое участие в уик-энде «Формулы-1» состоится перед домашней аудиторией на «Нюрбургринге», делает этот момент еще более особенным, — отметил Мик Шумахер.

Гран-при Айфеля пройдет с 9 по 11 октября.

Напомним, что Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в 2013 году во Франции. Ранее стало известно о том, что ему проведут операцию по пересадке стволовых клеток, но терапия не дала результатов.

Читайте также: Сын Шумахера победил в первой гонке «Формулы-2» в Сочи

«Формула-1»Михаэль Шумахерспортивная гонка
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