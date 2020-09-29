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Скончался эмир Кувейта
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Скончался эмир Кувейта

Евгения Звощик

В мире

Старейший арабский правитель, 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, скончался в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщил министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах во вторник, 29 сентября.

По его словам, эмир в момент смерти находился в США на лечении. В конце июля ему провели операцию, передает РИА Новости.

По некоторым данным, эмир перенес операцию по удалению двух опухолей. После этого власти Кувейта неоднократно заявляли, что Сабах IV идет на поправку.

СПРАВКА «ВМ»

Сабах IV правил Кувейтом с января 2006 года. Ранее он занимал пост премьер-министра. До назначения на этот пост он в течение нескольких десятилетий возглавлял Министерство иностранных дел Кувейта.

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