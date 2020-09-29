Росприроднадзор выявил 12 нарушений на Кольской АЭС

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Росприроднадзор нашел 12 нарушений на Кольской АЭС, которая работает на территории Мурманской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники Росприроднадзора провели проверку объектов «Концерна Росэнергоатом», которому принадлежит АЭС. Во время инспекции обнаружились нарушения на полигоне промышленных отходов станции и промплощадке АЭС.

— АО «Концерн Росэнергоатом» не выполнило обязанность по представлению данных для актуализации учетных сведений об объекте НВОС (негативное влияние на окружающую среду — прим.«ВМ»), — уточнили в ведомстве.

Отчет об экологическом контроле на АЭС, по данным Росприроднадзора, выполнен не по правилам. Также «Концерн Росэнергоатом» не проверяет два раза в год работу очистных сооружений. В сточной воде нашли превышения загрязняющих веществ. Ведомство собирается составить протоколы об административных правонарушениях.

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