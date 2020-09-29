Прохожие эмоционально призвали молодоженов не жениться и попали на видео
Пара из Бразилии записала видео своей прогулки по одному из местных озер. Камера была прикреплена к лодке, а молодожены позировали фотографу и улыбались.
Проплывающие мимо них незнакомцы стали громко кричать, призывая их не жениться.
«Не женитесь, оно того не стоит!»; «Не женитесь, если вы не сумасшедшие!»
Судя по лицам молодых людей, они удивились, но расстроенными не выглядели.
Эмоциональное видео опубликовано на YouTube и набрало более 9 тысяч просмотров.
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