Прохожие эмоционально призвали молодоженов не жениться и попали на видео

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пара из Бразилии записала видео своей прогулки по одному из местных озер. Камера была прикреплена к лодке, а молодожены позировали фотографу и улыбались.

Проплывающие мимо них незнакомцы стали громко кричать, призывая их не жениться.

«Не женитесь, оно того не стоит!»; «Не женитесь, если вы не сумасшедшие!»

Судя по лицам молодых людей, они удивились, но расстроенными не выглядели.

Эмоциональное видео опубликовано на YouTube и набрало более 9 тысяч просмотров.

Читайте также: Галкин ответил на вопрос о брачном контракте с Пугачевой