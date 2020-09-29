Фото: twitter.com/khl

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила Неделю звезд хоккея в Риге. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили на официальном сайте турнира.

Данное решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Таким образом, впервые за 13 лет болельщики не увидят шоу с участием лучших игроков КХЛ.

По словам президента КХЛ Алексея Морозова, лига не рассматривала проведение шоу без зрителей, так как в подобном формате мероприятие теряет всякий смысл.

Звездная неделя хоккей должна была пройти в Риге с 16 по 24 января 2021 года.

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