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Астролог назвала неблагоприятные даты в октябре для принятия важных решений
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Астролог назвала неблагоприятные даты в октябре для принятия важных решений

Виктория Родимкина

Общество

Самыми неблагоприятными для решения важных дел в следующем месяце для россиян окажутся даты с 1 по 8 октября, а также дни с 20-го числа и до конца месяца. Об этом рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, в октябре ожидается Венера в знаке Девы и ретроградный Меркурий. Эти события могут повлиять на отношения людей с миром, собой и близкими людьми.

В неблагоприятные даты астролог рекомендует воздержаться от заключения важных сделок и судебных разбирательств.

— В самом начале месяца Венера войдет в знак Девы — 2 октября. Это время будет чревато ссорами, если вы не сможете сдержать эмоции. Зато в противовес этому октябрь подарит особое вдохновение труженикам пера — любая писательская деятельность будет удаваться, — рассказала Никольская Пятому каналу.

Она уточнила, что в октябре люди станут чаще обращать внимание на детали, станут более критичными и дотошными. Астролог посоветовала держать себя в руках.

Кроме того, эксперт призвала отказаться от решения серьезных дел после 14 октября. В это время ожидается влияние ретроградного Меркурия.

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предсказаниеастрологияретроградный Меркурий
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