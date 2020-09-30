Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Под наблюдением медиков остаются 19 пострадавших при обрушении пешеходного перехода в Подмосковье. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе Ступинской областной клинической больницы.

Во вторник, 29 сентября, медики прооперировали одного из пострадавших. На среду и четверг запланированы еще две операции.

— У всех 19 человек состояние стабильное, удовлетворительное, средней степени тяжести, — цитирует пресс-службу больницы РИА Новости.

Уточняется, что в больнице планировали выписать из стационара на этой неделе от семи до девяти человек.

Напомним, в цехе одного из предприятий Ступина пешеходный переход обрушился на инженерные коммуникации. Пострадавших госпитализировали с переломами и ожогами. Прокуратура Московской области начала проверку по факту обрушения. Спустя сутки после инцидента число пострадавших увеличилось с 51 до 54 человек.

В качестве предварительной причины обрушения в МЧС назвали перегрузку, которая привела к деформации элементов. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей.

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