Ургант пошутил о том, как Россия уничтожит мировую экономику, и высмеял рост валюты

Фото: instagram.com/urgantcom

Российский телеведущий Иван Ургант пошутил на тему роста валюты на Московской бирже. Он прочел заголовок о том, что курсы евро и доллара взлетели.

— Мне не нравится формулировка. Почему мы в новостях глаголами прославляем западные валюты? Давайте подбирать глаголы и определения более точно. Вот смотрите, та же новость звучала бы совершенно по-другому. «Курс евро, задыхаясь гнилой одышкой, вскарабкался на отметку 93 рубля и гнилым зубом процарапал ее. А доллар, мерзко извиваясь, как недобитый червь, подполз к гордо стоявшим и уверенно смотрящим в будущее 80 рублям», — пошутил Ургант.

Он заявил, что рост валюты — «тайный план уничтожения мировой экономики». Иностранцы видят, что в России дешево отдыхать, копятся у границ, давят друг друга, напряжение растет.

— А мы курс повышаем, и вот когда он уже повышен, россиянин покупает на всю зарплату четыре евро, кладет в конверт, пишет европейский адрес и записку: «Надеюсь, это будет для вас хорошим уроком», — заявил Ургант.

Видео опубликовано на YouTube.

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