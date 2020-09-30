Золотые украшения украли у посетителя фитнес-клуба в центре Москвы
Золотые цепочка, кольцо, крест и икона пропали у мужчины после посещения фитнес-клуба в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по Москве в среду, 30 сентября.
О пропаже своего имущества в полицию заявил 36-летний мужчина.
— В ходе проверки было установлено, что в фитнес-клубе в Большом Кисловском переулке неизвестный тайно похитил принадлежащее заявителю имущество: золотую цепь, золотой крест, золотую икону, золотое обручальное кольцо на общую сумму 100 тысяч рублей, — сообщили в главке.
Похититель успел скрыться с места преступления. Полицейские возбудили уголовное дело и занимаются розыском злоумышленника.
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