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Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021–2023 годы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021–2023 годы

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Государственная дума начала рассматривать проект бюджета на 2021–2023 годы. Об этом рассказал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в среду, 30 сентября.

— Сегодня правительство внесло бюджет на 2021-й и на два последующих года в Государственную думу. Мы уже ознакомились с частью того, что внесено, — сказал он.

В проекте сохранен дефицит бюджета на весь указанный период из-за повышения расходов в стране в связи с пандемией коронавируса, передает слова Миронова РИА Новости.

По данным агентства, в кабинете министров заявили, что проект бюджета предусматривает расходы на национальные проекты в размере 2,25 триллиона рублей в 2021 году, 2,62 триллиона рублей — в 2022 году и 2,79 триллиона рублей — в 2023 году.

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