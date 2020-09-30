Дороги у Воробьевых гор перекроют из-за полумарафона «Моя столица»

Фото: Пресс-служба бегового сообщества

Россия, Москва, улица Косыгина Карта всех событий

Движение транспорта запретят на улице Косыгина и Университетской площади в воскресенье, 4 октября. В этот день пройдет полумарафон «Моя столица», сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Из-за соревнований будут перекрыты три участка. С 12:00 3 октября до 20:00 4 октября — проезд транспорта по парковочному карману на Университетской площади. В день полумарафона до 20:00 нельзя будет ездить по самой площади. А с 07:00 до 18:00 закроется улица Косыгина на участке от Мосфильмовской улицы до проспекта Ленина.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В дептрансе попросили москвичей планировать свои поездки заранее.

Читайте также: Дорожное движение ограничат в трех округах Москвы