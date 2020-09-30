«Нет цели»: Наташа Королева рассказала о настигшем ее кризисе среднего возраста

Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева рассказала о возникшем кризисе среднего возраста. По словам артистки, он наступил у нее «по классике» — в 40 лет, и она стала чувствовать в себе перемены.

— Если раньше я на что-то не обращала внимания, то теперь стала как-то ярко реагировать. Какие-то вещи, которые в молодости воспринимались легко, стали ощущаться глобально. Я стала ковыряться в себе, меня не устраивало мое внутреннее состояние, болячки стала искать в себе. Я обратилась к специалисту и спросила: это старость или кризис среднего возраста, — заявила 47-летняя Королева.

Благодаря советам психотерапевта, расслабляющей музыке и медитативным практикам Королевой удалось успокоить себя и гармонизировать.

— Был момент — я не видела цели. Я так много сделала, что не знала — а что дальше? У меня были лучшие залы, прекрасный репертуар и любовь зрителей. А дальше? К чему стремиться? Мне ничего не хотелось. Для женщин первый звоночек кризиса, когда она не хочет идти в магазин и что-то себе купить. «Шмоткотерапия» — лучшая терапия, — считает артистка.

Королева отметила, что с 30 до 40 лет наступает лучшее время, однако ее муж Сергей Глушко сказал ей, что в 50 лет открывается «второе дыхание».

Артистка не скрывает свой возраст, она отказалась от уколов ботокса. Видео опубликовано на YouTube.

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