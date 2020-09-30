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Москвичам предложили выбрать лучшую онлайн-прогулку по городу
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичам предложили выбрать лучшую онлайн-прогулку по городу

Вероника Кузьминова

Город

Голосование за лучшую онлайн-экскурсию по Москве открылось на портале «Активный гражданин». Среди предложенных вариантов — прогулки по музею-заповеднику «Коломенское» и усадьбе Шлосберга.

Видео экскурсий опубликованы на Youtube-канале городского департамента культурного наследия. Там можно посмотреть на дом купца Игумнова, особняк Смирнова, ресторан «Яръ» и гостиницу «Советская».

Прогулки по этим объектам также участвуют в отборе. Экскурсии ведут известные краеведы, гиды и деятели искусства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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экскурсии в Москве«Активный гражданин»голосование
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