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Зеленский уволил Фокина с должности замглавы делегации по ситуации в Донбассе
Фото: youtube.com / ТСН

Зеленский уволил Фокина с должности замглавы делегации по ситуации в Донбассе

Вероника Кузьминова

В мире

Витольд Фокин снят с должности первого заместителя главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом говорится в указе, который подписал президент страны Владимир Зеленский в среду, 30 сентября.

В пресс-службе главы государства назвали причину увольнения — Фокин отступил от «справедливой оценки» ситуации на востоке страны. Там уточнили, что представителям страны необходимо понимать разницу между личными взглядами и обязанностью высказывать позицию Украины и народа, передает ТАСС.

Ранее депутаты Верховной рады потребовали от Зеленского отстранить Фокина от работы.

Напомним, Фокин ранее заявил, что Украину может ждать новая экологическая катастрофа, масштаб которой превысит взрыв на чернобыльской АЭС.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» ((Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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