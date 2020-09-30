Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об осеннем призыве в армию. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили на сайте Кремля.

Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря 2020 года необходимо осуществить призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, в количестве 128 тысяч человек. Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов страны и призывным комиссиям нужно обеспечить выполнение осеннего призыва.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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