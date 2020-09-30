Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин подписал закон об осеннем призыве в армию
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин подписал закон об осеннем призыве в армию

Кирилл Николаев

Армия

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об осеннем призыве в армию. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили на сайте Кремля.

Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря 2020 года необходимо осуществить призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, в количестве 128 тысяч человек. Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов страны и призывным комиссиям нужно обеспечить выполнение осеннего призыва.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также: «Мои документы» рассказали об услугах для военнообязанных

﻿Осенний призывАрмияВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

«Нелюбимые, ненужные, бедные и злые»: как полицейские ограбили подростка

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли противостояние в Карабахе российско-турецким

Игорь Николаев
Игорь Николаев

Чем фриланс полезен для экономики

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Самая главная битва

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Оксана Крученко
Оксана Крученко

Кто бургеры ест, тот вируса не боится

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Где у женщин «зона умолчания»

Все мнения
О проекте