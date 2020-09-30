Более 27 тысяч автомобилей переместили на спецстоянки с переходов и тротуаров

Фото: «Вечерняя Москва»

Более 27 тысяч припаркованных на тротуарах и пешеходных переходах автомобилей переместили на спецстоянки с начала года. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве предупредили, что оставлять машины в указанных местах неуважительно по отношению к пешеходам. Кроме того, транспортные средства создают угрозу ДТП и помехи для граждан с ограниченными возможностями здоровья и женщин с колясками.

Уточняется, что автомобили препятствуют обзору водителей и пешеходов. Это может привести к авариям с участием детей, которые переходят дорогу и могут не увидеть приближающийся транспорт.

Москвичи могут сами сообщить о нарушителях, которые паркуются не по правилам. Для этого необходимо позвонить по телефону полиции или по номерам 8 (495) 539-54-54 и 3210.

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