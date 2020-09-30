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Кузнецова рассказала о розыске российских детей в Мосуле
Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка

Кузнецова рассказала о розыске российских детей в Мосуле

Кирилл Николаев

Дети

Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова рассказала о работе по розыску российских детей в иракском Мосуле. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, данная работа осуществляется при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства обороны России. Ведомства постараются как можно скорее вернуть следующую группу российских детей в их семьи.

Напомним, что работа по возвращению в Россию детей, находящихся на территории Сирии и Ирака, началась летом 2017 года. На данный момент уже возвращены 197 российских детей.

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Анна КузнецовадетиИрак
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