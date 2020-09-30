Памятник погибшему в авиакатастрофе капитану «Локомотива» появится в Ярославле

Фото: vk.com/tkachenko_ivan_leonidovich

Капитану ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Ивану Ткаченко, погибшему вместе с товарищами по команде в авиакатастрофе, установят памятник в родном городе.

Как рассказали в городской мэрии, памятник появится на аллее в Дзержинском районе, между храмом Святого Тихона и физкультурно-оздоровительным комплексом с хоккейной школой на улице Панина.

— Ярославль — это город спорта, город хоккея. Все помнят, кто завоевывал золотые медали для «Локомотива» и русского хоккея. Имя Ивана Ткаченко должно и будет увековечено, — отметил главный архитектор города Артем Цымбалов.

До 1 ноября все желающие могут подать заявки на участие в конкурсе проектов будущего памятника. До 15 декабря будут подведены итоги обсуждения. Победитель конкурса получит 100 тысяч рублей, обладатели второго и третьего мест — 30 и 20 тысяч рублей соответственно, сообщается на официальном сайте городской администрации Ярославля.

В сентябре 2011 года под Ярославлем разбился самолет Як-42, на борту которого находились игроки и тренеры ярославского хоккейного клуба «Локомотив», а также члены экипажа. При крушении выжили хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, однако 12 сентября того же года Галимов скончался от полученных травм и ранений.

Иван Ткаченко играл за «Локомотив» с 2001 года, став в составе клуба двукратным чемпионом (2002, 2003), дважды серебряным (2008, 2009) и дважды бронзовым (2005, 2011) призером чемпионатов России. По результатам сезона 2010/2011 Ткаченко получил награду «Железный человек» как игрок, который провел наибольшее число игр за предшествовавшие три года.

Ткаченко активно занимался благотворительной деятельностью. Так, непосредственно перед полетом хоккеист направил 500 тысяч рублей на лечение ребенка из Воронежа.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вспомним ярославский «Локомотив»

Колонка обозревателя «ВМ» Александра Шапиро

7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет Як-42, на борту которого был «Локомотив».

В это время в Уфе проходил матч открытия сезона между «Салаватом Юлаевым» и подмосковным «Атлантом». В ходе первого периода было принято решение прервать поединок. На лед вышел президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев: «У нас сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с минским «Динамо» разбился самолет с игроками, тренерами и администраторами команды «Локомотив». Предлагаю почтить память погибших минутой молчания…», — произнес едва сдерживая слезы руководитель КХЛ (далее…).