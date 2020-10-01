СМИ: Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом

Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит» / Paramount Pictures, 2013

Голливудский актер, обладатель премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо скоро станет отцом, утверждают источники в его окружении.

По словам друзей 45-летнего актера, его возлюбленная Камила Морроне ждет ребенка. Девушка находится на раннем сроке беременности, поэтому пара не спешит комментировать слухи о предстоящем пополнении, утверждают источники.

Актера с его девушкой часто видят вместе, причем в окружении пары отмечают, что Морроне понравилась матери Ди Каприо, сообщает «Дни.ру» со ссылкой на англоязычные таблоиды.

Ранее стало известно, что актер Алек Болдуин стал отцом в шестой раз.

Читайте также: Исполнитель роли Джона Сноу из «Игры престолов» станет отцом