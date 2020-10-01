Эксперт предостерег от использования техники со спутанными проводами

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Технический эксперт АНО центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов рассказал, чем грозит применение электронных и бытовых приборов со спутанными проводами.

Как указал специалист, нарушение контакта из-за спутавшихся проводов чревато поломкой или полным выходом техники из строя, поскольку современные устройства чувствительны к потере контакта с электрической сетью.

Кроме того, запутавшиеся провода принесут неудобство пользователю, так как невозможно понять, какой провод относится к какому прибору. Если случайно задеть один провод, одновременно будут задеты и остальные, а это чревато выпадением проводов из разъемов или розеток.

Симонов рекомендует следить, чтобы провода не имели резких заломов и не пересекались друг с другом, а слишком длинные провода — скрутить и закрепить, в таком случае приборы прослужат дольше, сообщает агентство «Прайм».

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