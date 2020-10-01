МИД РФ: Москва обладает данными о сирийских наемниках в Карабахе

Фото: facebook.com / Минобороны Армении

Москва обладает данными о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 1 октября.

Она отметила, что эта информация была представлена в СМИ в виде материалов из соцсетей и соответствующих публикаций. Захарова добавила, что в российском МИД при этом располагали и «собственными наработками, фактами и информацией», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в зону нагорнокарабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в том числе из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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