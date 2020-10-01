Парк «Зарядье» перешел на зимний режим работы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Столичный парк «Зарядье» с 1 октября перешел на зимний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что теперь павильоны и объекты зоны отдыха работают до 20:00.

Кроме того, изменилось расписание сеансов медиакомплекса «Полет» и «Медиахолла 360». Подробную информацию можно посмотреть на сайте парка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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