Парк «Зарядье» перешел на зимний режим работы
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Столичный парк «Зарядье» с 1 октября перешел на зимний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Отмечается, что теперь павильоны и объекты зоны отдыха работают до 20:00.
Кроме того, изменилось расписание сеансов медиакомплекса «Полет» и «Медиахолла 360». Подробную информацию можно посмотреть на сайте парка, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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