Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Парк «Зарядье» перешел на зимний режим работы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Парк «Зарядье» перешел на зимний режим работы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Столичный парк «Зарядье» с 1 октября перешел на зимний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что теперь павильоны и объекты зоны отдыха работают до 20:00.

Кроме того, изменилось расписание сеансов медиакомплекса «Полет» и «Медиахолла 360». Подробную информацию можно посмотреть на сайте парка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Сезон работы фонтанов в Москве продлили до 10 октября

парк «Зарядье»изменился режим работыМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте