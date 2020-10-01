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Предполагаемый убийца директора столичного приюта для животных попал на видео
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Предполагаемый убийца директора столичного приюта для животных попал на видео

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, 2-я Вольская улица Карта всех событий

Предполагаемый убийца директора столичного приюта для животных попал на видео. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

По данным следствия, тело мужчины обнаружили 1 октября на территории приюта для животных, расположенного на 2-й Вольской улице. По предварительным данным, смерть наступила в результате колото-резаного ранения. Злоумышленник скрылся с места происшествия, перепрыгнув через ограждение.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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