Предполагаемый убийца директора столичного приюта для животных попал на видео
Россия, Москва, 2-я Вольская улица Карта всех событий
Предполагаемый убийца директора столичного приюта для животных попал на видео. Кадры опубликовал РЕН ТВ.
По данным следствия, тело мужчины обнаружили 1 октября на территории приюта для животных, расположенного на 2-й Вольской улице. По предварительным данным, смерть наступила в результате колото-резаного ранения. Злоумышленник скрылся с места происшествия, перепрыгнув через ограждение.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
Читайте также: Следствие потребовало заочно арестовать основателя «СПИД-Инфо»