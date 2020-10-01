Скончался начальник Канцелярии Владимира Путина Александр Голублев

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Руководитель Канцелярии президента РФ Александр Голублев скончался. Он занимал данную должность с апреля 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В связи с кончиной Голублева президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования сыновьям умершего — Олегу и Артему Голублевым.

— Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком, — указано в телеграмме главы государства, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер отметил, что высокие профессиональные и личные качества, а также безграничная преданность делу снискали Александру Голублеву заслуженный авторитет. Путин добавил, что светлая память о скончавшемся навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег.