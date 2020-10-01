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Игорь Крутой объяснил, почему на самом деле расстался с первой женой
Фото: instagram.com/igorkrutoy65

Игорь Крутой объяснил, почему на самом деле расстался с первой женой

Евгения Звощик

Звезды

Композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал о том, почему он практически не общается со своей первой супругой Еленой, от которой у него есть сын Николай. Пара развелась в 1995 году, причем именно женщина была инициатором расторжения брака.

По словам музыканта, у них в семье были финансовые проблемы.

— Да, мы могли бы продлить отношения, но рано или поздно все бы закончилось. Если честно, у нас были материальные трудности, и должна была быть великая любовь, чтобы не обращать на них внимания, — пояснил Крутой во время передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что, возможно, со стороны Елены «такой любви не было и произошло то, что должно было произойти». Стоит отметить, что Крутой стал популярен после выпуска песни «Мадонна» в исполнении Александра Серова.

— Лена рассказывала всем, что песня «Мадонна» была посвящена ей, но это не так, — уточнил музыкант.

Он также рассказал, что сейчас редко встречается с бывшей женой. Исключения составляют семейные праздники — дни рождения сына и двух общих внучек.

Напомним, второй женой Игоря Крутого стала бизнесвумен Ольга. Вместе с ней музыкант воспитывал падчерицу Викторию. Также у пары есть совместная дочь Александра, которая родилась в 2003 году.

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бывшая женаИгорь Крутойразвод
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