Отец Жанны Фриске раскрыл детали ее отношений с Шепелевым

Скриншот кадра передачи «Прямой эфир»

Отец певицы, бывшей солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске рассказал, как ее гражданский муж Дмитрий Шепелев относился к звезде по время ее неизлечимой болезни.

По словам Владимира Фриске, Шепелев унижал и оскорблял ее, заявляя, что Жанна стала «страшная» и не будет никому нужна. Просьбы жены Дмитрий, по утверждению его тестя, выполнял с большой неохотой и сарказмом.

Когда медик подтвердил, что Жанна уже не будет прежней после глиобластомы (опухоли головного мозга), Шепелев перестал появляться в ее комнате — приезжал лишь к общему сыну Платону, заявил отец певицы.

— Собственно, и сама Жанна уже не хотела видеть Шепелева, так как уже поняла на тот момент, что это очень жестокий человек, — цитирует Владимира Фриске «Собеседник».

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как относится к Дмитрию Шепелеву, заявив, что ненавидит его.

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