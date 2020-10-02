Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Отец Жанны Фриске раскрыл детали ее отношений с Шепелевым
Скриншот кадра передачи «Прямой эфир»

Отец Жанны Фриске раскрыл детали ее отношений с Шепелевым

Татьяна Плотникова

Звезды

Отец певицы, бывшей солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске рассказал, как ее гражданский муж Дмитрий Шепелев относился к звезде по время ее неизлечимой болезни.

По словам Владимира Фриске, Шепелев унижал и оскорблял ее, заявляя, что Жанна стала «страшная» и не будет никому нужна. Просьбы жены Дмитрий, по утверждению его тестя, выполнял с большой неохотой и сарказмом.

Когда медик подтвердил, что Жанна уже не будет прежней после глиобластомы (опухоли головного мозга), Шепелев перестал появляться в ее комнате — приезжал лишь к общему сыну Платону, заявил отец певицы.

— Собственно, и сама Жанна уже не хотела видеть Шепелева, так как уже поняла на тот момент, что это очень жестокий человек, — цитирует Владимира Фриске «Собеседник».

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как относится к Дмитрию Шепелеву, заявив, что ненавидит его.

Читайте также: «Я увидел другого человека»: Лисовец резко отозвался о Шепелеве

болезньотношенияЖанна Фриске
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте