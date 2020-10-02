Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни

Фото: instagram.com/slutskayaofficial/Официальный аккаунт Ирины Слуцкой в Instagram

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию в одиночном женском разряде Ирина Слуцкая рассказала о болезни, с которой борется все последние годы.

По словам спортсменки, у нее диагностировано системное ревматоидное заболевание сосудов. Полностью вылечить эту болезнь нельзя, отметила Слуцкая.

Для контроля своего состояния и во избежание рецидивов фигуристка принимает гормональные лечебные препараты, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее врач рассказал о новой методике лечения суставов.

Читайте также: «Еле сидит»: телеведущая напугала подписчиков роликом с Вячеславом Зайцевым