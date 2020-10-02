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Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни
Фото: instagram.com/slutskayaofficial/Официальный аккаунт Ирины Слуцкой в Instagram

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни

Татьяна Плотникова

Звезды

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию в одиночном женском разряде Ирина Слуцкая рассказала о болезни, с которой борется все последние годы.

По словам спортсменки, у нее диагностировано системное ревматоидное заболевание сосудов. Полностью вылечить эту болезнь нельзя, отметила Слуцкая.

Для контроля своего состояния и во избежание рецидивов фигуристка принимает гормональные лечебные препараты, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее врач рассказал о новой методике лечения суставов.

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болезньлечениефигурное катание
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