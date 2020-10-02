Оскар Кучера заявил, что ему перестали платить после заражения COVID-19

Фото: youtube.com / «Эмпатия Манучи»

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что ему перестали платить, после того как он заболел коронавирусом.

— Мне обидно, что, когда была пандемия, я просил один раз не прийти на эфир. Я позвонил и сказал, что у меня семья и грудной ребенок — я не хочу заразить никого, а мне надо идти и работать. Я бы успел снять жилье и работать, пока не заболею. Но нет, они не разрешили. Хотя я много раз вел один, и Лера Кудрявцева вела одна, — заявил Кучера, имея в виду шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

По его словам, когда он заболел коронавирусом в начале мая, он не получил ни эфиров, ни денег.

— После того, как я заболел, ни копейки денег не получил. Я уже выздоровел — говорю: ребята, у меня антитела, справка. Мне говорят: «Нет, мы все переживаем, мы боимся». Свинское отношение. Я никого не осуждаю, но есть какие-то вещи, которые отпечатываются сильно, — отметил артист.

По его словам, он не ушел с НТВ — он лишь покинул программу «Звезды сошлись».

Об этом он заявил в интервью коллеге Вячеславу Манучарову в шоу «Эмпатия Манучи». Видео опубликовано на YouTube.

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