«Из больницы сбежала»: Бородина прошлась в шубе и тапочках по Москве
Телеведущая Ксения Бородина опубликовала странную фотографию на своей странице в Instagram. Она прошлась в шубе и тапочках по Москве.
— Я знаю, что на этом фото вас больше всего заинтересует. Но лучше обратите внимание на верхнюю одежду. Скоро холода, и шубка окажется спасением, — написала Бородина.
Подписчики моментально отреагировали на публикацию телеведущей. Некоторые из них не оценили внешний вид Бородиной и написали, что так одеваться ненормально. Однако большинство поклонников с юмором прокомментировали данную фотографию.
«Из больницы сбежала»; «Мне тапки очень понравились»; «Стильно и цвета подобраны со вкусом», — написали они.
Ранее Бородину затравили за выбор наряда на 1 сентября.
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