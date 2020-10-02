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«Из больницы сбежала»: Бородина прошлась в шубе и тапочках по Москве
Фото: instagram.com/borodylia

«Из больницы сбежала»: Бородина прошлась в шубе и тапочках по Москве

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала странную фотографию на своей странице в Instagram. Она прошлась в шубе и тапочках по Москве.

— Я знаю, что на этом фото вас больше всего заинтересует. Но лучше обратите внимание на верхнюю одежду. Скоро холода, и шубка окажется спасением, — написала Бородина.

Подписчики моментально отреагировали на публикацию телеведущей. Некоторые из них не оценили внешний вид Бородиной и написали, что так одеваться ненормально. Однако большинство поклонников с юмором прокомментировали данную фотографию.

«Из больницы сбежала»; «Мне тапки очень понравились»; «Стильно и цвета подобраны со вкусом», — написали они.

Ранее Бородину затравили за выбор наряда на 1 сентября.

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Ксения Бородинашубафото
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