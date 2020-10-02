Мосгорсуд проверит законность приговора режиссеру Серебренникову

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московский городской суд проверит законность приговора режиссеру Кириллу Серебренникову, который был осужден по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте Платформа. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она рассказала, что рассмотрение поданных апелляций на приговор состоится в 11:00 23 октября в Мосгорсуде.

Уточняется, что приговор обжаловали все осужденные, кроме Кирилла Серебренникова, передает РИА Новости.

Дело «Седьмой студии»

По версии следствия, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский украли 133 из 214 миллионов рублей. Деньги были выделены в период с 2011 по 2014 год «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Следователи утверждали, что экс-продюсер театральной студии Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Похищенные деньги Министерства культуры РФ якобы обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками. Это происходило под видом оплаты договоров. Единственной, кто признала вину и пошла на сделку со следствием, была бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. На суде она заверила, что «обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета», «принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей».

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